В Приморье по фактам нарушений в зоопарке, где от лап леопарда пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело

Уссурийская городская прокуратура провела проверку сообщений о том, что в зоопарке 6 января 2018 года на маленького ребенка напал леопард.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, установлено, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства.

Так, в нарушение требований Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными. Дирекцией зоопарка не обеспечены прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей и др.

В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, малолетнему посетителю зоопарка причинены телесные повреждения в виде «укуса диким животным, рвано-скальпированные раны лица, волосистой части головы».

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения, 15 января т.г. СО по г. Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ, ход и результат расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

В настоящее время руководством зоопарка принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]