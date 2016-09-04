В Приморье возможны массовые перебои с водоснабжением

Провести обследование водозаборов в городах и районах Приморья поручил вице-губернатор региона Гагик Захарян. Данное поручение дано в связи с участившимися случаями обмеления водозаборов и, как следствие, перебоями с водоснабжением в Приморском крае. Такие нарушения произошли в Лесозаводске, Пожарском и Хасанском районах, что приводило к введению режимного водоснабжения в населённых пунктах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на минувших выходных такая проблема возникла в посёлке Хасан, когда из-за низкого уровня воды на водозаборе произошло промерзание водовода. В воскресенье специалисты с помощью оборудования и пожарной машины восстановили подачу воды. Однако эта проблема должна иметь комплексное решение.

По поручению Гагика Захаряна в Приморье будут обследованы все водоисточники с участием представителей «Приморского водоканала», краевых департаментов по ЖКХ и топливным ресурсам, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам Гагика Захаряна, согласно многолетним наблюдениям и прогнозам, наступивший год будет засушливым, и перебои с водоснабжением в Приморье могут участиться.

«Уже сейчас нам необходимо иметь объективную картину по источникам водоснабжения, а самое главное – выработать пути решения этой проблемы, чтобы жители Приморья не испытывали сложностей с водоснабжением», – подчеркнул вице-губернатор.

Среди мер, которые необходимо будет предпринимать в конкретных случаях, – расчистка рек и водоёмов, откуда происходит забор воды, строительство дамб, модернизация оборудования самих водозаборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]