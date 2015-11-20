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Вчера, 17:13
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Порядка 140 литров дизтоплива присвоила раздатчица на станции Сибирцево

Порядка 140 литров дизтоплива присвоила раздатчица на станции Сибирцево

Фото: Ugra-news

Раздатчица нефтепродуктов, имеющая доступ к вверенному ей дизтопливу, присвоила порядка 140 литров топлива с  территории локомотивного депо на станции Сибирцево. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Женщина пыталась вывезти топливо на автомобиле, когда ее задержали сотрудники транспортной полиции. 12 полимерных канистр с дизельным топливом, каждая емкостью по 10 литров были изъяты. Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает  максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Решения суда обвиняемая будет дожидаться под подпиской о невыезде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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