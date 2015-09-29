Наркотики привели под суд жительницу Уссурийска

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск совместно с сотрудниками ФСИН по Приморскому краю задержали 30-летнюю жительницу Уссурийска. Она незаконно приобрела у лица участвующего в оперативно-розыскном мероприятии порядка шести граммов гашишного масла. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Подозреваемая рассказала, что наркотики она планировала передать своему знакомому, отбывающему наказание в местах лишения свободы.

Ранее женщина была судима за совершение имущественных преступлений.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальная санкция статьи лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]