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Вчера, 16:46
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Более двух тысяч новогодних подарков передали детям-сиротам Приморья

Более двух тысяч новогодних подарков передали детям-сиротам Приморья

Фото: primorsky.ru

В регионе завершились новогодние акции в рамках большого социального проекта «Дети Приморья». Жители и гости края оставили в специальных точках сбора в торговых сетях и лично передали в детские социальные учреждения свыше двух тысяч подарков для детей-сирот.

В приморских центрах содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершились мероприятия, посвященные новогодним праздникам. В этом году в рамках проекта «Дети Приморья» активное участие в утренниках приняли общественные организации, спортивные клубы, представители органов власти, силовых структур, а также жители края, неравнодушные к проблеме социального сиротства.

Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» ежегодно помогает в реализации проекта. В рамках декады добрых дел представители организации посетили краевые коррекционные школы-интернаты и центры содействия семенному устройству, а также доставили более 2 тысяч новогодних подарков, собранных в торговых сетях края.

Игрушки, наборы для творчества и развития, средства для красоты и личной гигиены жители края оставляли в нескольких торговых сетях. Точки сбора новогодних подарков были организованы во Владивостоке, Артёме, Уссурийске, Фокино, Партизанске, Лесозаводске и Находке. 

В Партизанском городском округе «Матери России» устроили для воспитанников центра содействия семейному устройству сюрприз: к ребятам в гости пришли Снежная королева, Вьюга, Снегурочка, они принесли новогодние подарки, с любовью собранные членами движения. А в преддверии старого Нового года эти же персонажи принесли подарки от неравнодушных жителей Находки воспитанникам городской коррекционной школы-интерната. Взрослые, объединив усилия, смогли подарить детям хоть немного радости и добра.

В рамках проекта «Дети Приморья» представители общественности посетили также учреждения здравоохранения. Так, в гости к малышам из психоневрологического дома ребенка №2 Артема приехали представители сообщества автомобилистов. Гости привезли юным приморцам новогодние подарки, собранные в рамках акции в торговых сетях региона, и побывали вместе с ребятами на праздничном утреннике.

Напомним, социальный проект «Дети Приморья» реализуется в регионе с 2015 года по инициативе администрации Приморского края в целях профилактики сиротства и устройства в семьи детей, лишенных родительской заботы и тепла. Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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