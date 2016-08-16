В Приморье продолжается предвыборный марафон по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты. Из 16 человек, зарегистрированных для участия в выборах, подписи не нужно собирать только двум кандидатам — Владимиру Жириновскому и Павлу Грудинину, — так как они баллотируются от парламентских партий. Другим участникам предвыборной гонки необходимо собрать тысячи автографов россиян по всей стране. Как проходит кампания в поддержку кандидатов в Приморье?

Для региональных отделений политических непарламентских партий сейчас — самое жаркое время. До 31 января необходимо собрать более ста тысяч подписей в поддержку своего кандидата. В Приморье волонтёры партии «Яблоко» начали работу еще на новогодних праздниках. Сборщики подписей ходят по месту жительства граждан практически во всех районах края. Сейчас в копилке кандидата в президенты Григория Явлинского — более 700 подписей приморцев. Но каждый такой автограф дается с трудом.

Любовь Карпова, сборщик подписей за кандидата от политической партии «Яблоко»: «Встречают по-всякому, собрала 100 подписей. Сбор идёт тяжело, люди негативно к этому относятся, при чем не только к Явлинскому, но и к другим кандидатам. Не хватает нашим избирателям теплоты и доброты».

Впрочем, приморское отделение «Яблока» ставит перед собой большие цели — 2,5 тысячи подписей с региона.

Николай Марковцев, председатель приморского регионального отделения российской демократической партии «Яблоко»: «Но не всё проходит так гладко, одного сборщика уже пригрозили уволить — это Иван Гевонко. Об этом говорил Явлинский на «Эхо Москвы». Правда, нам удалось его отстоять, тем не менее, парня заслали в тайгу за 150 км от родного села в командировку, тем самым «отшибли» от сбора подписей. Он нам свои подписи выслал посылкой».

В Приморье собирают подписи и в поддержку Бориса Титова — лидера «Партии Роста». Другие кандидаты в активной деятельности в Приморском крае пока не замечены, в то время, как за Владимира Путина по всей стране уже собрано необходимое количество подписей.

Елена Мудрик, житель Владивостока, многодетная мама: «Я не хочу в стране революцию, я хочу порядка, кто, если не Путин, его обеспечит».

Впрочем, волонтеры не останавливают работу. Тринадцать точек работают в четырех городах края: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. Кроме того, две сотни волонтеров штаба Путина собирают подписи непосредственно по месту жительства приморцев в других городах, районных центрах и сёлах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]