Cтал известен "источник" пожара, уничтоживший ТРЦ на Гайдамаке (видео)
Вечером 15 января на Светланской, 189 в районе остановки «Гайдамак» сгорел крупный торгово-развлекательный центр. Помимо супермаркета в трехэтажном здании располагались букмекерская контора, развлекательный центр "Фабрика", магазин цифровой техники и медицинское учреждение.
Как сообщили "Вестям Приморье" в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о возгорании поступила в 22:00, пожарные прибыли на место через пять минут. Установлено, что на втором этаже здания загорелось помещение кухни развлекательного комплекса «Фабрика», а также обшивка здания.
Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Здание сгорело полностью. В результате пожара никто не пострадал.
В тушении было задействовано 29 человек и восемь единиц техники. Сейчас продолжается проливка конструкций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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