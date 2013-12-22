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Cтал известен "источник" пожара, уничтоживший ТРЦ на Гайдамаке (видео)

Cтал известен

Вечером 15 января на Светланской, 189 в районе остановки «Гайдамак» сгорел крупный торгово-развлекательный центр. Помимо супермаркета в трехэтажном здании располагались букмекерская контора, развлекательный центр "Фабрика", магазин цифровой техники и медицинское учреждение.

Как сообщили "Вестям Приморье" в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о возгорании поступила в 22:00, пожарные прибыли на место через пять минут. Установлено, что на втором этаже здания загорелось помещение кухни развлекательного комплекса «Фабрика», а также обшивка здания.

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Здание сгорело полностью. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении было задействовано 29 человек и восемь единиц техники. Сейчас продолжается проливка конструкций.

Новые видео страшного пожара заполняют соцсети Владивостока. Вечером 15 января на Светланской, 189 в районе остановки "Гайдамак" загорелся супермаркет сети "Фреш 25". "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru. По предварительной информации, пожар начался на втором этаже здания. Площадь возгорания – около 300 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают бороться с пламенем. Здания

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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