Жители одного из домов Владивостока остались без электричества: кто виноват? Видеорепортаж Полины Паньковой
Полсотни квартир уже сутки остаются без электроснабжения в результате пожара в жилом доме по улице Светланская, 183. Пострадавших нет, но из-за сильного задымления жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать. Официальные причины возгорания устанавливают специалисты, появились также предположения о том, что виновником мог стать владелец майнинговой фермы по добыче виртуальных денег. Так ли это?
Глеб Зайков, житель дома: «Затягивало в квартиру дым, до сих пор там гарь, у обоих детей голова болит, надышались».
Жители дома до сих пор приходят в себя после случившегося. Пожар произошел в электрощитах на лестничных площадках — начался с нижних этажей и быстро дошел до девятого. Огонь не успел распространиться на квартиры, но даже этого хватило, чтобы пожарным пришлось людей эвакуировать.
Наталья Зайкова, жительница дома: «Мы стали мокрыми простынями дверь занавешивать, водой обливаться, я детей — сразу на лоджию».
Ольга Мироненко, жительница дома: «Побежала на улицу, пока стояла на улице, увидела черный дым с крыши».
На улице жители дома провели около получаса, пока огонь полностью ликвидировали.
Происшествие случилось днем в воскресенье. Несмотря на то, что пожар произошел только в одном подъезде, без электроснабжения оставался весь дом — а это около 200 человек.
В результате пожара уничтожены инженерные сети всего дома. Чтобы восстановить их, работникам управляющей компании потребуется не один день. Так же, как и установить причины пожара.
Евгения Журавель, начальник отделения дознания по пожарному надзору Ленинского района: «Пока ведется следствие, ничего сказать не можем. Пока неизвестно».
Новость о пожаре тут же появилась в социальных сетях. В комментариях жители города предположили: причиной возгорания мог стать владелец майнинговой фермы. Якобы по этой причине перегружается сеть.
Майнинговая ферма представляет собой совокупность мощных компьютеров для вычисления — добычи криптовалюты. Такие устройства отличаются высокой теплоотдачей и большом расходовании электроэнергии. При этом желающие заработать виртуальные деньги могут как купить готовую майнинговую ферму в онлайн-магазинах, так и собрать ее — подробные инструкции есть в интернете. Сколько во Владивостоке майнеров, официально не известно. Такой бизнес в России пока не регулируется законами.
Евгений Ушабин, главный энергетик управляющей компании Ленинского района: «Люди постепенно модернизируют, ставят дополнительные автоматы, провода заводят с нарушением».
- Но вот есть слух о том, что якобы здесь майнер появился, у которого много компьютеров стоит?
- Не слышал об этом, не слышал, компьютер много не потребляет, если бы он тут пирожки пек...
По словам электрика управляющей компании, если бы в доме завелся криптовалютчик, он бы знал, хотя бы по образовавшимся большим счетам за электричество. Жители дома, которых нам удалось опросить, предполагают, что причина все же в старой проводке.
- Провода были старые, все очень сильно перемешано, там было много лишних проводов, искрило провод, который на землю идет, уже давным давно.
- Нет, здесь все пожилые люди, так что для них виртуальные деньги — это не деньги.
Сотрудники управляющей компании обещают восстановить электроснабжение полностью и завершить ремонт в течение двух дней. Пока жители полусотни квартир остаются без света.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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