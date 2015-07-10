Жители квартала по улице Сельской во Владивостоке пишут письма в прокуратуру, депутатам городской думы, в администрацию приморской столицы и даже в федеральное агентство научных организаций. Требование одно — отремонтировать бетонный забор вдоль единственной пешеходной дорожки. Подробности в нашем репортаже.

Максиму 9 лет, живет на улице Сельской. Дорога в школу здесь одна — по вполне благоустроенной пешеходной дорожке. И даже лестницы с перилами на месте. Но с каждым годом ходить здесь становится опасней. Бетонный забор всё больше наклоняется прямо на пешеходов.

Максим Сошников, житель улицы Сельской: «Я здесь каждое утро в школу хожу и боюсь, что на голову упадет стена. Еще мой друг тут ходит, говорит, что упадет скоро она».

Мама Максима ходит этой же дорогой. Страх за сына и заставил ее в марте 2016-го включиться в борьбу с собственником забора — научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Сомова. Поддержку долго искать не пришлось. Подписи под обращениями оставили десятки соседей из ближайших домов. Но к руководству института Олеся Сошникова не может попасть.

Олеся Сошникова, житель улицы Сельской: «За этот забор я борюсь с 2016-го. Туда обращалась, но лично с директором не удается поговорить. Там бабушка сидит: «Его нет, он в командировке!» Как собака никого к нему не пускает. Он уехал или занят. В '15—16 году институту выделяли целевое финансирование на развитие и ремонт территории».

Уже третья весна на подходе, и наклон забора всё больше. Жители района ищут поддержку в прокуратуре, у депутата городской думы и в администрации Владивостока. Написали даже в Федеральное агентство научных организаций, откуда идет финансирование института.

Игорь Гриценко, зам. директора НИИ эпидемиологии и микробиологии по общим вопросам: «Забор-то наш, но падает он не по нашей вине. Мы вышли в территориальное управление ФАНО с просьбой решить этот вопрос. Смета была составлена, около трех миллионов рублей. Строительные компании выяснили, что забор валится из-за сползающего косогора. Кому принадлежит косогор!? Город сказал заправке, заправка говорит городу».

На бесхозном косогоре, как раз под покосившимся забором, большая наледь из подземных вод, тоже неизвестного происхождения. А в бюджете института финансы поют романсы. Не выделяют денег на ремонт. Плиты пока решили закрепить узлами да веревками. Глядишь, не завалятся на проходящих пешеходов. В том числе на школьника Максима, его одноклассников и родную маму.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]