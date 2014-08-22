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Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка

Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка

Очередной потоп. Жительница села Осиновка Михайловского района прислала на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) буквально свой крик о помощи.

Как рассказывает женщина, ее дом на ул. Гагарина, 5а заливает водой. Жильцы обращались в водоканал и сельскую администрацию, но меры по ликвидации разлива так и не приняты. Вода продолжает литься под ворота во дворе и застывать на морозе. Семья не может выехать с территории своего частного дома из-за ледяной корки, которая покрывает дорогу.

По словам обратившейся в редакцию, в декабре 2017 года на место происшествия приезжал начальник водоканала из Михайловки, были даны обещания залатать прорыв, но воз и ныне там. Женщина снова обратилась в администрацию 10 января 2018 года, но ее просьбы так же остаются без ответа — никакие меры не приняты. Между тем прорывы труб появляются и на других улицах села, утверждает наша читательница.

Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка


Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка


Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка


Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка


Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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