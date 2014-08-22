Ледяным панцирем покрылся двор жительницы села Осиновка

Очередной потоп. Жительница села Осиновка Михайловского района прислала на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) буквально свой крик о помощи.

Как рассказывает женщина, ее дом на ул. Гагарина, 5а заливает водой. Жильцы обращались в водоканал и сельскую администрацию, но меры по ликвидации разлива так и не приняты. Вода продолжает литься под ворота во дворе и застывать на морозе. Семья не может выехать с территории своего частного дома из-за ледяной корки, которая покрывает дорогу.

По словам обратившейся в редакцию, в декабре 2017 года на место происшествия приезжал начальник водоканала из Михайловки, были даны обещания залатать прорыв, но воз и ныне там. Женщина снова обратилась в администрацию 10 января 2018 года, но ее просьбы так же остаются без ответа — никакие меры не приняты. Между тем прорывы труб появляются и на других улицах села, утверждает наша читательница.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]