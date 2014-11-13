Во Владивостоке бездомный украл у проводника телефон

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от проводника почтово-багажного вагона поезда, находящегося на станции Владивосток. Работник железнодорожного транспорта просила найти укравшего ее сотовый телефон стоимостью десять тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, по подозрению в краже был задержан ранее судимый гражданин без определенного места жительства. Он сознался, что телефон он продал неизвестному за 2,5 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]