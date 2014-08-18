Как поднять свое фермерское хозяйство за счет государства? В ушедшем году больше 40 начинающих аграриев и семейных ферм в Приморье получили бюджетные гранты. В целом на их поддержку выделили 180 миллионов рублей. Те, кто сумел грамотно освоить полученные средства, вошли в новый 2018-й с большими планами и возможностью их осуществить.

Галина Артыкова в сельском хозяйстве не новичок, но молочными коровами занялась впервые в жизни. Хозяйство в селе Утесном держит вместе с зятем, освоить животноводство решили при помощи гранта семейным фермерам. В итоге свой первый коровник построили с нуля, оборудовали, закупили скот. А поначалу боялись, что не получится — не дадут денег.

Галина Артыкова, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Занимались овощеводством много лет — с '93 года — третий год вот топит, наводнения, все пропадает. И решили немножко переквалифицироваться. Ну, потому, что молоко — есть молоко, коровы — есть коровы, все равно даже если утонешь — сено накосить можно. Вот рискнули, взяли грант и построили коровник! Будем теперь поить молоком весь Приморский край».

По условиям гранта государство помогает частично: из бюджета пришли 10 миллионов рублей, еще шесть хозяева вложили из своего кармана. Этим семенам еще предстоит дать настоящие всходы — Галина Артыкова хочет наладить на своей земле переработку молока: делать кефир, сметану и йогурты. А пока вкусная продукция семейной фермы достается хозяевам, работникам и представителям семейства кошачьих.

Почти все коровы в хозяйстве Галины Артыковой — будущие мамы. Так, например, норовистая буренка Снежина отелится уже в феврале. Ветеринары говорят: возможно, будет двойня. А основные удои на ферме начнутся в марте месяце.

В этом году на поддержку начинающих сельхозпроизводителей и семейных ферм в Приморье уже направили 140 миллионов рублей. Причем размер грантов именно в отрасли молочного животноводства существенно вырос — максимальная сумма финансовой поддержки составит 30 миллионов рублей для семейных хозяйств.

Артем Кобыляцкий, ведущий специалист-эксперт департамента сельского хозяйства: «Программа реализуется с '12 года — в течение последних пяти лет — т.е. люди уже в курсе, программа очень востребована. Многие обращаются, уже сегодня и каждый день люди звонят, интересуются. Так как конкурсные мероприятия у нас начинаются с марта этого года, люди ведут уже подготовку».

Чтобы получить грант, нужно выполнить ряд условий. Начинающие фермеры должны предоставить справку о собственном капитале. Семейные хозяйства вкладывают в развитие 40 процентов своих средств. Галина Артыкова о расходах не жалеет: ее коровы уже крепко стоят на всех четырех, и в новом году перед фермерами открываются новые горизонты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]