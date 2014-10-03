Приморец похитил свыше 320 килограммов чугуна
Приморец похитил из полувагона грузового поезда, стоящего на станции Новошахтинская, 25 слитков нелегированного чугуна, принадлежащего иностранной компании. Общий вес украденного — 320 килограммов.
Как сообщают транспортные полицейские, злоумышленник пошел на кражу, так как у него не было работы и он нуждался в деньгах. Он пояснил стражам правопорядка, что решил похитить чужой груз спонтанно, после того, как увидел в прибывшем на станцию составе чугунные слитки. Воспользовавшись собственным автомобилем, подозреваемый перевез похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома и получил за это деньги.
Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД России на станции Уссурийск в рамках отработки информации обнаружили и изъяли похищенный металл.
По данному факту отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.11.2017 Пожилая женщина получила травму на железной дороге в Уссурийске
-
01.11.2017 Больше трех тонн тормозных колодок сдал на металл рабочий локомотивного депо станции Гродеково
-
24.10.2017 Злоумышленник обокрал пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток»
-
29.09.2017 Безработный приморец хранил на территории частного дома свыше 3,5 кг марихуаны
-
04.01.2016 В Уссурийске транспортные полицейские выявили подозреваемого в хищении 450 килограммов металла
-
03.10.2014 Житель Уссурийска вернулся домой в вагоне с углём
Добавить комментарий