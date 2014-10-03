Приморец похитил свыше 320 килограммов чугуна

Приморец похитил из полувагона грузового поезда, стоящего на станции Новошахтинская, 25 слитков нелегированного чугуна, принадлежащего иностранной компании. Общий вес украденного — 320 килограммов.

Как сообщают транспортные полицейские, злоумышленник пошел на кражу, так как у него не было работы и он нуждался в деньгах. Он пояснил стражам правопорядка, что решил похитить чужой груз спонтанно, после того, как увидел в прибывшем на станцию составе чугунные слитки. Воспользовавшись собственным автомобилем, подозреваемый перевез похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома и получил за это деньги.

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД России на станции Уссурийск в рамках отработки информации обнаружили и изъяли похищенный металл.

По данному факту отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]