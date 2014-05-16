Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж из магазина в Уссурийске
Алкогольной продукции на 12 тысяч рублей вынес из магазина в Уссурийске местный житель, не заплатив за «покупку».
С заявлением о краже в полицию города обратился директор магазина, расположенного на улице Краснознаменной. Из торгового зала неизвестный вынес алкогольную продукцию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД По ПК, на протяжении двух дней злоумышленник приходил в магазин под видом покупателя и, пользуясь отсутствием внимания со стороны продавца, похищал спиртное.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищал алкоголь для личного употребления.
Отделом дознания возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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