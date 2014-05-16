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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж из магазина в Уссурийске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж из магазина в Уссурийске

Фото: kremen.today

Алкогольной продукции на 12 тысяч рублей вынес из магазина в Уссурийске местный житель, не заплатив за «покупку».

С заявлением о краже в полицию города обратился директор магазина, расположенного на улице Краснознаменной. Из торгового зала неизвестный вынес алкогольную продукцию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили  заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД По ПК, на протяжении двух дней злоумышленник приходил в магазин под видом покупателя и, пользуясь отсутствием внимания со стороны продавца, похищал спиртное.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищал алкоголь для личного употребления.

Отделом дознания возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде  надлежащем  поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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