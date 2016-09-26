На очистку бухты Золотой Рог в Приморье направили более 350 млн рублей
Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды края, в настоящее время уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод Владивостока поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог – 75%.
«На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году», – проинформировали специалисты.
Отметим, в 2017 году ДВФУ разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа ведется в рамках инициированного Администрацией Приморского края и утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения, негативного воздействия на окружающую среду.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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