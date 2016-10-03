Морские коньки теперь живут в Приморском океанариуме

Новых постояльцев — морских коньков — привезли в океанариум с острова Тайвань. Морские жители прошли обязательный карантин и переведены из научно-адаптационного корпуса Приморского океанариума в главный.

Как рассказали «Вестям: Приморье» специалисты, у этих рыб нет зубов и желудка, поэтому кормят их очень часто, пять раз в день — артемиями, дафниями и замороженным мотылем.

«Считается, что в неволе коньки хорошо едят криль, - рассказывает сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец. - А у нас они от криля почему-то отказываются. Зато артемию поглощают с забавным щелканьем, это очень хорошо слышно при кормлении. Корм засасывают с помощью трубчатого рыльца вместе с водой. Вообще они очень забавны. Разглядывают человека, следят за его движениями. Обычно так делает только голодная рыба».

У коньков необычная для рыб внешность: голова лошади, тело дракона. Чешуи у коньков нет, их защищает жесткий кожный панцирь. Они меняют окрас, сливаясь с пространством. Морские коньки подвержены стрессам и сложны в уходе. Даже при достаточном количестве еды могут погибнуть, потеряв партнера, которого выбирают партнера на всю жизнь. В незнакомой среде уживаются плохо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]