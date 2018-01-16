Уссурийцы готовятся к раздельному сбору мусора

В Уссурийске сразу в нескольких местах появились контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. К слову, закон об организации сортировки мусора президент Владимир Путин подписал в конце 2017 года.

В Уссурийске журналисты и представители общественности решили выяснить, готов ли город к нововведению, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на telemiks.tv.

Например, мусорные контейнеры на железнодорожном вокзале отличаются от других. Уже больше двух лет отходы в здании и на перроне собирают раздельно. Так стараются приучить пассажиров к порядку. Тем более, такая норма станет скоро обязательной для всех. Пока не всё гладко — в урне для бумаги лежат жестяные банки и пластиковые стаканы. Но большинство посетителей вокзала обращают внимание на подписи контейнеров.

По словам дежурного помощника начальника вокзала Елены Сучковой, планируются, что также раздельно мусор будет вывозиться разными машинами.

Пока все отходы в итоге попадают в одну машину и затем — на свалку. Здесь мусор сортируют, но ...что с ним делать дальше? В Уссурийске на вторичную переработку принимают только металл и бумагу. Остальное сырье пока не получает новую жизнь и просто оседает в земле.

Дмитрий Романов, директор полигона по переработке мусора, пока затруднился сказать о практической стороне реализации закона. «Даже если этот вопрос будет решен — с реализацией — кто будет финансировать эту программу? Потому что любой лишний подъезд машины к дому должен кто-то финансировать. Если это ляжет на плечи жильцов, да какая им разница, будет это перерабатываться или закапываться? Они не будут сортировать».

Как оказалось, вопрос актуальный, ведь в случае раздельного сбора мусора к каждому дому должна приезжать не одна, а сразу несколько машин. А это — дополнительная проблема для специалистов и жителей. Но пока уссурийцы с одобрением приняли новый закон.

С момента принятия закона прошло меньше двух недель, но изменений пока не заметно. Только время покажет, насколько удобным, полезным и выгодным станет нововведение, заключает автор репортажа на telemiks.tv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]