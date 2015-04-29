Почти 23 млн. рублей выделят на приобретение жилья ветеранским семьям Приморья в 2018 году

Решение вопроса с ветеранским жильем в регионе идет строго по графику. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в 2017 году 43 очередника получили свидетельства на выплату. Новоселы прошлого года встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в апреле-декабре 2016 года. Сейчас в очереди на получение новых квартир находятся 28 человек, трое из которых – фронтовики, остальные – вдовы участников войны.

В этом году почти 23 миллиона рублей запланировано в федеральном бюджете на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Приморском крае. Эти средства направят на приобретение жилья для 12 ветеранских семей.

Федеральное законодательство устанавливает, что, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончании этого срока могут снова встать в очередь.

Есть еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья. Например, дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. А значит ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий.

Работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. За время реализации Указа Президента на приобретение квартир и домов приморским ветеранам государство направило 3,4 миллиарда рублей. За это время новоселами стали более 2,9 тысяч ветеранских семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]