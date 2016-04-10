Анонс на 17 января
17 января с 16.45 до 18.00 на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) состоится открытая тренировка по хоккею с группой вратарей. Занятие проведет тренер вратарей Артем Пястолов. Вход для зрителей свободный.
17 января в 14.00 – Администрация Приморского края (ул. Светланская, 22) – заседание комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края.
17 января в 17.00 – Приморское отделение «Союз художников России» (ул. Алеутская, 14а) – вернисаж выставки «Путешествие по России».
17 января в 18.30 – Театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49) - спектакль в двух действиях по роману В. Пикуля «Крейсера».
17 января – День детских изобретений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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