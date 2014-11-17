Регистрация на сдачу ЕГЭ в Приморье продлится до 1 февраля

Заявление на участие в едином государственном экзамене 2018 года необходимо подать до 1 февраля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу экзамена по месту учебы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определены органами управления образования. С перечнем мест регистрации в Приморье можно ознакомиться здесь, а подробнее узнать об условиях сдачи государственной итоговой аттестации – пройдя по ссылке.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

Система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]