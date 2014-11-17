Регистрация на сдачу ЕГЭ в Приморье продлится до 1 февраля
Заявление на участие в едином государственном экзамене 2018 года необходимо подать до 1 февраля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу экзамена по месту учебы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определены органами управления образования. С перечнем мест регистрации в Приморье можно ознакомиться здесь, а подробнее узнать об условиях сдачи государственной итоговой аттестации – пройдя по ссылке.
В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.
Система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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