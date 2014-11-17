Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 16:45
  0

Регистрация на сдачу ЕГЭ в Приморье продлится до 1 февраля

Регистрация на сдачу ЕГЭ в Приморье продлится до 1 февраля

Заявление на участие в едином государственном экзамене 2018 года необходимо подать до 1 февраля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу экзамена по месту учебы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определены органами управления образования. С перечнем мест регистрации в Приморье можно ознакомиться здесь, а подробнее узнать об условиях сдачи государственной итоговой аттестации – пройдя по ссылке.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

Система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря