Защита животных от жестокого обращения сейчас в центре особого внимания не только краевых властей но и у депутатов госдумы. В эти дни они рассматривают закон о предотвращении жестокого обращения с животными. И пока правительство готовит официальные документы, общественные организации продолжают свой ежедневный труд по спасению друзей наших меньших. Помочь пострадавшим четвероногим может любой, об одном из подопечных фонда защиты животных «Друг» — в следующем сюжете.

Масяня попала в клинику в 2009 году, ее сбила машина, и неравнодушные прохожие отвезли малышку к врачам. Специалисты и опекун боролись за жизнь собаки до последнего. Массажи, физиотерапия, иглоукалывания. Но это не могло спасти ее позвоночник. На помощь пришел фонд защиты животных «Друг». Его работники сделали для Масяни особую инвалидную коляску.

Ксения Олейникова, руководитель фонда защиты животных «Друг»: «Она любит какие-то дальние прогулки, когда погода позволяет. Летом она любят выезжать куда-нибудь на природу, на море. Если будут желающие, к Масе можно приезжать, погулять с ней, пообщаться, привезти ей что-нибудь вкусное».

Ветеринарную клинику Масяня воспринимает как дом, другого у нее никогда и не было. Но шанс обрести любящих хозяев есть у Масиных товарищей, таких же брошенных и оказавшихся в беде собак и кошек. Волонтеры фонда «Друг» спасают и пристраивают животных. Сначала четвероногих отвозят в ветеринарную клинику, где их лечат и стерилизуют. Потом они попадают на передержку, где те живут до тех пор, пока не попадут в семью. Елена Николаева — одна из тех, кто заботиться о бездомных котах вот уже 12 лет. Говорит, нет плохих или глупых кошек, есть люди, которые неправильно с ними обращаются.

Елена Николаева, волонтер фонда «Друг»: «Самое главное качество, которое я в кошке ценю, это ее независимость, ее характер, ум и красота, конечно, они очень красивые».

Взять к себе собаку или кошку может любой желающий, для этого надо пройти своеобразное собеседования с работниками фонда и подписать договор. Это вынужденные меры, так как многие люди относятся к животным недобросовестно, не лечат их, а порой и вовсе выбрасывают снова на улицу. И всё-таки счастливых историй здесь гораздо больше!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]