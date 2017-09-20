Более 50 миллионов рублей вложено в авиационную инфраструктуру в Приморье

В 2017 году на модернизацию инфраструктуры для внутрикраевых авиаперевозок в Приморье было направлено более 56 миллионов рублей из регионального бюджета. На эти средства были построены два новых здания аэровокзалов в северных посёлках, а также реконструированы взлётно-посадочные полосы в нескольких населённых пунктах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, 18 миллионов рублей из регионального бюджета в прошлом году были направлены на создание необходимой авиационной инфраструктуры в посёлке Восток. Благодаря этому в конце декабря начал полёты рейс из Дальнереченска и обратно. В Востоке реконструировали старую взлётно-посадочную полосу – ее доработали и уплотнили, чтобы здесь смогли садиться самолеты DHC-6. Согласно требованиям авиационной безопасности по всему периметру установили ограждения.

Кроме того, было построено новое двухэтажное модульное здание аэровокзала с диспетчерским пунктом, комфортным залом ожидания для пассажиров с отдельной комнатой матери и ребёнка. В пропускной зоне для пассажиров установлены весы для багажа и металлодетекторы. Здание аэровокзала имеет автономное энергообеспечение – его питает дизель-генератор. Также установлен один резервный агрегат. Здание аэровокзала будет обслуживать до 3,5 тысяч пассажиров ежегодно.

В посёлке Светлая Тернейского района в декабре было завершено строительство нового здания аэровокзала. Средства на его постройку также предоставил краевой бюджет – 13,6 миллиона рублей. Новое модульное здание построено взамен старого одноэтажного, которое сильно пострадало от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Здесь расположился удобный зал ожидания для пассажиров, комната матери и ребёнка, зона для досмотра вылетающих и диспетчерская. Также аэровокзал в Светлой полностью обустроен для приёма маломобильных пассажиров.

В посёлке Кавалерово в прошлом году на развитие авиационной инфраструктуры из краевого бюджета было направлено более 10 миллионов рублей. Здесь построен ангар и реконструирован склад горюче-смазочных материалов, а также проведены работы по реконструкции дренажных канав на посадочной полосе.

В Дальнереченске провели текущий ремонт участка взлётно-посадочной полосы. В посёлке Пластун – обустроили кровлю складских помещений на территории посадочной площадки, проложили водоотводные трубы и дренажные каланы, перенесли котёл отопления из помещения здания аэровокзала. В посёлке Терней также перенесли котёл отопления из здания технических служб посадочной площадки, а также отсыпали взлётно-посадочную полосу.

Сегодня малая авиация Приморья выполняет более 40 рейсов в неделю, с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Работа в этом направлении будет продолжена.

22 декабря приморские самолёты DHC-6 отметили трёхлетнюю годовщину полётов по краю. Рейсы на них выполняет авиакомпания «Аврора». За это время три самолёта DHC-6 перевезли по Приморью более 82 тысяч пассажиров. Стоимость билетов для приморцев субсидируется из краевого бюджета и благодаря этому остаётся доступной для жителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]