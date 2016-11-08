Приморский край вошел в список регионов России, где в ближайшие месяцы можно ожидать наибольшего роста зарплат и потребительской активности. Такие выводы сделал Финансовый университет при правительстве России по итогам декабря прошлого года. На это повлияли рост кредитов и поздний урожай, считают аналитики. Банк «Восточный» вносит свой вклад в рост потребительской активности.

Потребительская активность, сильнее остальных экономических показателей пострадала от кризиса и ослабления рубля, но теперь начала показывать положительную динамику. Рост розничной торговли дошел до уровня, которого не мог достичь три года. Улучшение ситуации на финансовом рынке может стать поводом для осуществления давних планов.

Алина Тимакова, главный менеджер отделения ПАО «Восточный банк»: «Наверняка многие еще в прошлом году ставили перед собой амбиционные цели — крупные покупки, путешествия, ремонт или свадьба. Чтобы в наступившем году все ваши планы смогли реализоваться, «Восточный банк» предлагает воспользоваться специальным предложениям по кредиту».

Послепраздничное безденежье не должно стоять на пути к большим мечтам. Кредитное предложение позволит воплотить желания в реальность уже сейчас.

Алина Тимакова, главный менеджер отделения ПАО «Восточный банк»: «17 января пройдет «День продаж». В этот день наши клиенты могут оформить кредит по комфортной ставке, при этом им понадобится минимальный пакет документов».

Оформить кредит можно и в любой другой день, однако 17 января банк предлагает наиболее выгодные условия. Например, офисы будут работать до последнего клиента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]