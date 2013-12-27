В Партизанском районе появился свой миграционный отдел. Он сэкономит 15 тысячам жителей и время, и затраты на дорогу.

Жителям сельских территорий Партизанского округа теперь не нужно ехать в Находку, чтобы получить паспорт или какие-либо другие услуги по линии миграционного законодательства. В селе Владимиро-Александровское открыли отдел миграционной службы.

Лев Хамхоев, и.о. главы Партизанского муниципального района: «Это сделано для удобства населения, в первую очередь, чтобы не приходилось ездить за 30-40 километров от места жительства, для того, чтобы получить паспорт, обменять паспорт или вписать детей. Всё максимально приближаем к людям. Максимально доступно делаем государственные услуги».

Помещение выделено в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его послания к федеральному собранию. Данный отдел создан, чтобы жители района могли оформить документы и подать их в миграционную службу в комфортных условиях и без очередей.

Марина Гизатулова, врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю: «Если у вас возникают какие-то трудности, то наши сотрудники с удовольствием Вам окажут помощь. Почему? Потому что в настоящий момент подразделение по вопросам миграции, являются регистрационными центрами»

Попасть на примем к специалистам миграционного отдела, можно подав заявление через единый портал Госуслуг. Например, при оформлении загранпаспорта — оплата составит 70% от его стоимости. То есть, вместо 3500 рублей, Вы заплатите всего 2450 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]