Приморские коммунальщики подготовились к крещенским морозам
Котельные Приморья увеличат температуру теплоносителя при сильном похолодании.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соразмерно температуре наружного воздуха увеличивается и температура теплоносителя, подаваемого в жилые дома и объекты соцкульбыта. Независимо от того, насколько похолодало на улице, в помещениях температура должна быть не ниже установленных нормативов – 18-20 градусов.
По словам специалистов, в схеме теплоснабжения каждого населённого пункта имеется график необходимой температуры теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха.
Также в период максимальных холодов усиливаются аварийные бригады со спецтехникой и оборудованием – сейчас в муниципалитетах их более 800.
Кроме того, создан запас жидкого и твердого топлива на котельных Приморья. Сейчас угля и мазута хватит на 40 дней работы, при этом топливо продолжают завозить.
Отметим, по прогнозу Приморгидромета к 20 января в крае значительно похолодает – ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 22–24 градусов. Самым же холодным днём станет 23 января, когда в отдельных районах Приморья может похолодать до минус 40 градусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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