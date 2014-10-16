Вор-рецидивист угнал автомобиль с дачного участка жителя Уссурийска
44-летний житель Уссурийска сообщил в полицию о том, что с его дачного участка в районе Васильевского водохранилища похищена его автомашина "Тойота Приус". Причиненный ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ОМВД по г. Уссурийску, похищенный автомобиль был обнаружен во дворе дома на улице Пролетарской. По подозрению в автоугоне задержан 46-летний мужчина. Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что похищенный автомобиль продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по статье кража в крупном размере. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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