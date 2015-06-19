Жительница Артема привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что в квартире по улице Ворошилова малолетние дети находятся без присмотра взрослых. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, установлено, что квартира находится в цокольном этаже пятиэтажного здания. В помещении проживает 42-летняя женщина, на иждивении которой находятся трое детей в возрасте пяти, четырех лет и одного года.
Со слов соседей, несколько минут назад старшие дети открыли окно и выбросили на улицу игрушки.
На момент проверки женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В помещении был беспорядок: разбросаны вещи, грязная посуда.
Инспектор по делам несовершеннолетних составила протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семья поставлена на профилактический учет.
В настоящее время дети находится под присмотром бабушки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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