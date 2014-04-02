Новый мостовой переход появится в Приморье

Мостовой переход будет построен на 24-ом километре участка автодороги Уссурийск – Раковка – Осиновка в Приморском крае.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Приморского края, длина мостового перехода составит 520 метров, в том числе самого моста – 24,5 метра. В настоящее время идет подготовка проектной документации строительство начнется после проведения инженерных изысканий.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

На строительство перехода из краевого бюджета направлено 63 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]