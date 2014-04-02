Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:00
  0

Новый мостовой переход появится в Приморье

Новый мостовой переход появится в Приморье

Фото: primorsky.ru

Мостовой переход будет построен на 24-ом километре участка автодороги Уссурийск – Раковка – Осиновка в Приморском крае.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Приморского края, длина мостового перехода составит 520 метров, в том числе самого моста – 24,5 метра. В настоящее время идет подготовка проектной документации строительство начнется после проведения  инженерных изысканий.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

На строительство перехода из краевого бюджета направлено 63 миллиона рублей.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря