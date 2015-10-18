В приморском поселке Новонежино со дня на день могут рухнуть опоры ЛЭП

Опоры линии электропередачи в поселке Новонежино Шкотовского района в Приморском крае со дня на день могут рухнуть. Об этом свидетельствует видео, присланное на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" местной жительницей Валентиной Селиной.

Столб ЛЭП, который находится между улицами Больничной и Советской, буквально держится на электрических проводах, рискуя упасть в любую минуту на тропу, по которой ходят жители поселка. Другой такой же столб буквально в нескольких метрах тоже уже накренился.

По словам Валентины Селиной, новонежинцы обращались за помощью в местную организацию, обслуживающую электросети поселка, однако, их заявление осталось без ответа.

Кроме того местные жители сообщают, что из-за изношенности электросетей в поселке Новонежино часто отключают электричество, нередки случаи снижения напряжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]