В приморском поселке Новонежино со дня на день могут рухнуть опоры ЛЭП
Опоры линии электропередачи в поселке Новонежино Шкотовского района в Приморском крае со дня на день могут рухнуть. Об этом свидетельствует видео, присланное на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" местной жительницей Валентиной Селиной.
Столб ЛЭП, который находится между улицами Больничной и Советской, буквально держится на электрических проводах, рискуя упасть в любую минуту на тропу, по которой ходят жители поселка. Другой такой же столб буквально в нескольких метрах тоже уже накренился.
По словам Валентины Селиной, новонежинцы обращались за помощью в местную организацию, обслуживающую электросети поселка, однако, их заявление осталось без ответа.
Кроме того местные жители сообщают, что из-за изношенности электросетей в поселке Новонежино часто отключают электричество, нередки случаи снижения напряжения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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