Анонс на 18 января

18 января в 11.00 на 8-м этаже в здании администрации Приморского края (ул. Светланская, 22) состоится заседание комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Законодательного Собрания Приморского края. Депутаты рассмотрят поправки в законы «О транспортном налоге», «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».

18 января в 13.00 в Центре реабилитации амурского тигра в приморском селе Алексеевка презентация передвижного ветеринарного модуля.

18 января в 11.30 на территории посёлка бухты Емар состоится торжественная церемония закладки капсулы, посвященной началу строительства жилого дома для сотрудников Всероссийского детского центра «Океан» в рамках реализации программы развития «Океан – 2020». Место сбора журналистов – пос. Емар, ул. Артековская 1, в 11.00.

18 января в 16.00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (ул. Гоголя, 41, ауд. 1125) откроется выставка Василия Красюка «Немного света на холсте» (живопись, графика).

18 января - Крещенский Сочельник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]