Полтонны риса сомнительного качества направлены на уничтожение в Приморье
Около полтонны риса неподтверждённого качества было обнаружено в Дальнегорске и отдельных торговых точках Приморья в декабре и январе. Проверки были проведены после того, как в социальных сетях и средствах массовой информации появились видеоролики, в которых жители рассказывали о купленном в магазине рисе со странным запахом, напоминающим пластик.
Как сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на данные краевого Управления Роспотребнадзора, одна из партий риса сомнительного качества была обнаружена в магазинах Дальнегорска. Согласно документам, продукция была расфасована несуществующим предприятием. По адресу, указанному в документах, в Черниговском районе расположен автосервис.
Еще одна партия риса с подложными документами обнаружена в других торговых точках Приморья. По документам, этот рис был расфасован в Хорольском районе, однако предприятие по указанному адресу также не существует.
Обе партии риса были направлены на лабораторные исследования. Согласно заключению экспертизы, рис соответствует ГОСТам – в нём нет ни антибиотиков, ни повышенного содержания химикатов. И это точно не пластик. Однако, так как документы на товар оформлены некорректно, вся продукция – а это около полтонны – направлена на уничтожение.
«После появления видеороликов в сети, мы провели проверку еще 64 торговых точек в Приморье. Также рис от неподтверждённых производителей был обнаружен во Владивостоке – в сети «Рэми». Продукция изъята», – сообщил руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов.
Магазин, продававший сомнительный рис в Дальнегорске, был оштрафован на 80 тысяч рублей.
Напомним, ранее провести расследование по обращениям граждан о фактах продажи некачественного риса в Дальнегорске поручил первый вице-губернатор края Александр Костенко. Он также поручил в кратчайшие сроки изъять подозрительный рис из торговых сетей по всему краю.
По поручению администрации края, контроль над партиями риса, поступающими в Приморье, будет усилен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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