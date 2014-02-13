Два краевых проекта по работе с семьями в трудной жизненной ситуации получили федеральную поддержку
Почти 28 миллионов рублей в течение двух лет поступит в Приморский край из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию двух инновационных социальных проектов. Грантовую помощь приморские специалисты получили в результате конкурсного отбора эффективных региональных практик по работе семей с детьми.
Как сообщили в прес-сслужбе администрации Приморского края, первый грант в 18,5 миллионов рублей направят на реализацию комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам. Задача нового проекта – максимальная помощь на раннем этапе родителям, у которых появился малыш с ограниченными возможностями по здоровью. Помощь в достижении максимального уровня развития и социализации таких ребятишек.
Этот проект является продолжением большой работы, начатой во время реализации в 2016-2017 годах комплекса мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В прошлом году кабинеты ранней помощи открыты в социально-реабилитационных центрах «Парус надежды» и «Ласточка». Планируется, что подобные структуры будут созданы не только на базе организаций социального обслуживания, а также в учреждениях образования или здравоохранения.
В рамках комплекса Фонд планирует поддержать создание региональных ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе координацию работы служб ранней помощи. В Приморском крае такой центр, оказывающий информационную и методическую поддержку родителей, а также помощь специалистам, работающим с этой категорией семей, открылся в 2017 году на базе специализированного отделения СРЦН «Ласточка».
Еще один федеральный грант в размере 9,3 миллионов рублей будет направлен на реализацию комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Разработчики нового проекта предлагают в качестве основного вида реабилитации «трудных» подростков включение их в различные виды социально-значимой деятельности. Это всевозможные движения, к примеру военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, краеведческое, спортивные и досуговые клубы, программы трудового воспитания, профессиональная ориентация и много другое.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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