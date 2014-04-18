Во Владивостоке раскрыто убийство на пляже острова Русский

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Приморью Аврору Римскую.

По версии следствия, 2 августа 2017 года обвиняемый, находясь на мысе Старицкого в районе поселка Подножье на берегу моря острова Русский во время ссоры со своим 48-летним знакомым сдавил его шею руками, поместил голову в воду и утопил его.

В дальнейшем обвиняемый предпринял меры к сокрытию преступления, привязал к ногам потерпевшего камни и сбросил тело в воду. Несмотря на то, что тело потерпевшего пролежало несколько месяцев в воде, после проведения соответствующих экспертиз его личность была установлена. Благодаря грамотной работе следователей и оперативников вскоре обвиняемый был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]