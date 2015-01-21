Жители Дальнего Востока в новогодние праздники посмотрели более 280 тысяч фильмов
Жители Дальнего Востока во время новогодних праздников посмотрели более 280 000 фильмов и сериалов с помощью сервиса «Видеопрокат» «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома».
Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", клиенты компании в Камчатском крае заказали около 81 тысячи фильмов, в Приморье – более 62 тысяч кинокартин.
3 самых популярных фильма по количеству просмотров – «Атлантида», «Иностранец», «Последний богатырь».
В «Видеопрокате» представлено более 2500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ. Контент обновляется каждую неделю. Многие киноленты появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката.
«Интерактивное телевидение» – это более 230 каналов цифрового качества и дополнительные сервисы, которые позволяют настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя.
Получить подробную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800 и в центрах продаж и обслуживания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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