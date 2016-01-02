Анонс на 19 января

19 января в 14.00 во Владивостоке на углу здания №8 по улице Светланской состоится торжественная церемония открытия арт-объекта, посвящённого литературному и кинематографическому герою - советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу.

19-21 января Спасский р-н. Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам, лично-командные.

19-22 января г. Владивосток. Первенство Приморского края по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

19 января в 18.30 в театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – историческая хроника «Стена».

19 января в 18.30 в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) - концертная программа «Этот жестокий, цыганский романс».

19 января в 19.00 в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) – шоу японских барабанщиков SAI «Ритмы Японии».

19 января в 19.00 на примосркой сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – опера «Травиата».

19 января — Крещение Господне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]