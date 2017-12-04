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Вчера, 16:37
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Гагик Захарян: "Мои друзья мне не завидуют"

Вице-губернатор Приморского края Гагик Захарян, на своей первой официальной пресс-конференции, прокомментировал свое назначение на должность в декабре прошлого года.

Гагик Захарян, вице-губернатор Приморского края по вопросам ЖКХ и энергетики: "Я знал, куда я иду. Я знал о тех проблемах, которые существуют у нас в крае. И честно говоря, многие мои товарищи, которые остались в Петербурге и в Москве, мне не завидовали…  Но этот груз мы взяли на себя. И вот этот месяц, который прошел после формирования новой команды… Мы губернатору обещали, что в середине апреля появится концепция. Концепция развития ЖКХ Приморского края. Концепция долголетняя".

Телевизионную версию пресс-конференции с вице-губернатором Приморского края Гагиком Захаряном смотрите сегодня, 18 января, в 22.30 на телеканле "Россия-24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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