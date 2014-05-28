Транспортный налог в Приморье для отдельных автомобилей может снизиться
Внесение изменений в краевой закон «О транспортном налоге» рассмотрели в четверг, 18 января, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края.
С законодательной инициативой выступили краевые депутаты. Изменения касаются исчисления суммы налога и предусматривают снижение повышающих коэффициентов по некоторым легковым автомобилям. Снижение налоговых выплат на отдельные автомобили составит до 30 процентов. Так, по автомобилям стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей не старше трёх лет будет применяться единый повышающий коэффициент 1,1 вместо 1,3-1,5, который применяется сейчас. Изменения предполагается применять с начала налогового периода 2018 года.
Рассмотреть изменения в закон предложено на предстоящем заседании Законодательного собрания 31 января.
Как сообщили в администрации края, проект закона подготовлен в связи с приведением краевого законодательства в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
По данным ФНС, в 2016 году в Приморье количество владельцев автомобилей с повышающим коэффициентом на налог 1,1 составляло 136 физических лиц, с коэффициентом 1,3 – 261, с коэффициентом 1,5 – 216 физических лиц.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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