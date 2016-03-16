Производство сельхозпродукции увеличилось в Приморье

По итогам 2017 года в Приморье выпущено сельхозпродукции почти на 48 миллиардов рублей, что составляет 107% к уровню 2016 года. Об этом сообщили на заседании в администрации Приморского края под председательством врио губернатора Андрея Тарасенко в четверг, 18 января.

Как доложил заместитель директора департамента сельского хозяйства Алексей Таран, валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно показывает динамику роста и занимает второе место на Дальнем Востоке. В 2017 году в крае выпущено сельхозпродукции на сумму около 48 миллиардов рублей – 107% к уровню 2016 года. Индекс производства продукции животноводства к предыдущему году составил 109%, растениеводства – 105,5%. Так, в 2017 году произведено более 370 тысяч тонн сои, что на 131% выше уровня 2016 года, свинины почти 24 тысячи тонны, что выше аналогичного периода прошлого года на 34%», – сообщил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусматривать и реализацию продукции. Также глава региона отметил, что сельхозпредприятиям и фермерам необходимо расширять линейку производства собственной продукции и заключать договоры на постоянной основе с торговыми сетями. Таким образом на полках магазинов появится больше местной продукции.

Предприниматели обратились к главе региона с вопросом по обеспечению гарантированного сбыта сои с фиксированной ценой. Сейчас цена на сою упала до 18 рублей за килограмм. Предприятия терпят убытки, складские помещения переполнены соевым шротом. Приморская соя натуральная, без ГМО, но экспортировать соевый шрот в другие регионы не выгодно, слишком высокий железнодорожный тариф. На что Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Валентину Дубинину, курирующему сельское хозяйство, проработать вопрос по снижению тарифа с руководством РЖД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]