Во Владивостоке "небедная" студентка стала жертвой "барсеточника"
Кража из Subaru Forester произошла в районе Фадеева, 35. Когда хозяйка авто находилась на улице, неизвестный мужчина незаметно открыл дверь и похитил из салона ее сумочку,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.
По словам потерпевшей, которая является студенткой одного из вузов, в сумке находились рубли, доллары, документы, банковские карточки, а также iPhone 7. Общий ущерб от действий злоумышленника составил почти 150 000 рублей.
Полицейские в ходе работы смогли установить личность и задержать подозреваемого в преступлении. Ранее судимый 38-летний гражданин полностью признал свою вину и сознался в содеянном.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к совершению серии подобных краж из автомобилей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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