Двухлетнего ребенка, пострадавшего от лап леопарда в зоопарке «Чудесный», выписали из больницы
Двухлетнего ребенка, пострадавшего от лап леопарда в зоопарке «Чудесный», выписали из больницы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, 17 января двухлетний малыш был выписан, у него наблюдается положительная динамика выздоровления.
Напомним, правоохранительные органы привлекли к ответственности родителей, которые оставили ребенка без присмотра. Также в ходе надзорных мероприятий было установлено, что дирекция зоопарка не обеспечила должной безопасности. Возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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