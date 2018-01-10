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Двухлетнего ребенка, пострадавшего от лап леопарда в зоопарке «Чудесный», выписали из больницы

Двухлетнего ребенка, пострадавшего от лап леопарда в зоопарке «Чудесный», выписали из больницы

Фото: РИА Новости

Двухлетнего ребенка, пострадавшего от лап леопарда в зоопарке «Чудесный», выписали из больницы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, 17 января двухлетний малыш был выписан, у него наблюдается положительная динамика выздоровления. 

Напомним, правоохранительные органы привлекли к ответственности родителей, которые оставили ребенка без присмотра. Также в ходе надзорных мероприятий было установлено, что дирекция зоопарка не обеспечила должной безопасности. Возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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