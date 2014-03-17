Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
18 января 2018 года в 07 часов 45 минут утра в районе дома №2А по улице Окатовая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель неустановленной автомашины, двигаясь со стороны улицы Вилкова в направлении Черемуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.
Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.
Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 102, 8(423)2-490-921, 89146866284.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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