Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

18 января 2018 года в 07 часов 45 минут утра в районе дома №2А по улице Окатовая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель неустановленной автомашины, двигаясь со стороны улицы Вилкова в направлении Черемуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 102, 8(423)2-490-921, 89146866284.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]