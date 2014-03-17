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Вчера, 18:20
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Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

18 января 2018 года в 07 часов 45 минут утра в районе  дома №2А  по улице Окатовая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель неустановленной автомашины, двигаясь со стороны улицы Вилкова в направлении  Черемуховой,  совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель   скрылся, не оказав помощи пострадавшему.   

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, прибывшие медики госпитализировали подростка  с переломом правой голени в травматологическое отделение  городской клинической больницы.       

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Очевидцам  ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора,  полиция предлагает  обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 102, 8(423)2-490-921, 89146866284.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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