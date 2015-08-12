Чиновница Минюста в Приморье лишилась машины, купленной на сомнительные доходы

Суд в Приморье обратил в собственность государства автомобиль чиновницы регионального управления Минюста, которая не смогла подтвердить, что купила машину на законные доходы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Прокурор Приморского края обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства автомашины стоимостью 1,4 млн рублей, принадлежащей начальнику отдела Управления Минюста России по краю. Установлено, что сотрудницей регионального Управления Минюста России в 2014 году приобретен автомобиль Toyota Land Cruiser Prado ("Тойота Лэнд Крузер Прадо") 2010 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляла 1,4 млн рублей. При этом совокупный доход служащей за 2011-2013 года составил в три раза меньше стоимости указанной автомашины", - говорится в сообщении.

Согласно закону, чиновница должна была представить сведения о расходах, в том числе о сделках по приобретению авто, так как его цена превышала общий доход служащей за три последних года. При этом она должна была указать, источники средств, на которые была куплена машина. Однако, чиновница вовремя не предоставила эти сведения, а стоимость машины была существенно занижена до 110 тыc. рублей.

Учитывая эти обстоятельства, прокурор края сделал заявление об обращении машины в доход государства, а на сам автомобиль по заявлению прокурора был наложен арест в целях обеспечения иска.

"Первореченский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме. Принадлежащий служащей регионального управления Минюста России автомобиль, в отношении которого не представлены подтверждающие сведения об его приобретении на законные доходы, постановлено обратить в пользу государства", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в 2017 году прокуратура края выявила многочисленные случаи предоставления служащими администрации края неполных и недостоверных сведений о доходах. Ряд руководителей департаментов и инспекций не отразили сведения о наличии в собственности одного транспортного средства, о более 40 банковских счетах, денежных средствах на сумму более 1,8 млн рублей. Еще 120 нарушений выявлено при проверке деклараций всех служащих самого крупного подразделения администрации региона, департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей. Работники департамента "забыли" указать сведения о наличии в собственности семи транспортных средств, четырех объектов недвижимости, об открытых более 150 банковских счетах, денежных средствах на сумму свыше 6,3 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]