Из безработных в леди-босса: в Приморье женщины чаще становятся предпринимателями

Почти 300 безработных приморцев по итогам прошлого года открыли собственное дело. Некоторые из них долгое время не могли найти подходящую вакансию, а в итоге стали владельцами различных компаний, мастерских и даже фермерских хозяйств. Причем, половина начинающих предпринимателей — женщины.

Управлять клининговой компанией Евгении Скубаковой приходится из дома. Бизнес на чистоте работает всего два месяца, поэтому кухня пока заменяет рабочий офис. А подчиненные — в основном, уборщицы и дворники — с начальником всегда на связи.

Евгения Скубакова, индивидуальный предприниматель: «Предыдущее место моей работы — менеджер в клининговой компании. Во-вторых, этот бизнес не требует каких-то больших первичных вложений»

Компания специализируется на уборке помещений в государственных организациях, для этого участвует в тендерах. Из-за сложности процедуры и рисков — конкуренция низкая. Просчитав это, Евгения прошла курсы по госзакупкам. Первый выигранный контракт стоил нервов и бессонных ночей. И все же, предприниматель не готова променять своё дело на работу по найму.

Евгения Скубакова, индивидуальный предприниматель: «Я работала каждый день, но я не успеваю, у меня ребенок один, сам для себя предоставлен, поэтому пришлось искать такую работу, где у меня будет свободное время, там где я смогу сама строить свой график работы»

Алина Кудрина в своей компании пока единственный сотрудник. Она создала центр дистанционного обучения на базе интернет-сайта. Запущен с марта прошлого года, но большим количеством клиентов пока похвастаться не может.

Алина Кудрина, индивидуальный предприниматель: «Я не знаю, не понимаю касаемо рекламы, раскрутки, поэтому я еще сама этот вопрос изучаю, насколько я сама этот вопрос быстро изучу, настолько быстро проект и будет развиваться»

На одном ресурсе Алина собрала информацию о самых разных курсах дистанционного обучения. Подобных аналогов в Приморском крае нет. В планах — расширение компании.

Алина Кудрина, индивидуальный предприниматель: «У меня всегда в мыслях было, что у меня что-то будет свое, и люди будут работать на меня»

Таких предприимчивых жителей по итогам прошлого года в крае — 277 человек. Парадокс, но все из них официально были безработными. Такой статус нужно получить обязательно в службе занятости, чтобы рассчитывать на субсидию для открытия своего дела, а еще составить бизнес-план.

Наталья Качура, заместитель начальника отдела программы содействия занятости КГБУ «Приморский центр занятости населения»: «В течение 10 дней с момента обращения, центр занятости подбирает работу и если в установленный период мы не подобрали подходящую работу, то гражданину присваивается статус безработного. Чтобы не возвращать денежные средства выделенные государством, нужно вести свою предпринимательскую деятельность в течение 1 года».

Отказов на выдачу субсидии ещё не было, так же как и возврата денег. По наблюдениям специалистов, именно такая финансовая помощь подталкивает женщин для открытия бизнеса. Кстати, они, в основном, отдают предпочтение сфере услуг и образованию — открывают ателье, салоны красоты, юридические и бухгалтерские фирмы.

На сегодня в Приморском крае официально числится около 10 тысяч безработных, при этом вакансий — в пять раз больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]