В посёлке Емар начинается строительство. Новый жилой дом обещают возвести в кратчайшие сроки, а его жильцами станут сотрудники Всероссийского детского центра «Океан». По проекту это будет многоэтажный дом на 160 квартир.

Начали строительство современной многоэтажки с закладки капсулы времени. В послании указали дату и время торжественной церемонии, а также пожелали будущим жильцам новостройки плодотворной работы на благо всероссийского детского центра «Океан».

Андрей Базилевский, директор ВДЦ «Океан»: «Для того чтобы в «Океане» работали лучшие люди с лучшими детьми нашей страны, у них должны быть комфортные условия».

Восемь жилых этажей вместят 160 квартир, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Будет и детская площадка и место для парковки автомобилей. Новую высотку с нетерпением ждут молодые преподавательские семьи с детьми.

Екатерина Солоненко, менеджер отдела международного межрегионального сотрудничества ВДЦ «Океан»: «Очень много семей рассчитывают получить квартиру более одной комнаты - двухкомнатную, трёхкомнатную, те у кого не получилось заехать в тот дом, который построили первым»

Дарья Живоженко, преподаватель ВДЦ «Океан» «Хотелось бы, чтобы у каждого ребёнка была своя комната, потому что у нас дети разнополые, чтобы у каждого был свой уголок и у нас с папой соответственно тоже»

Строительство жилого дома ведётся в рамках реализации программы развития «Океан - 2020», сдать новострой обещают уже в сентябре следующего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]