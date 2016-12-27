Квадратными метрами собираются обеспечить сотрудников ВДЦ "Океан". Видеорепортаж Евгении Егошиной
В посёлке Емар начинается строительство. Новый жилой дом обещают возвести в кратчайшие сроки, а его жильцами станут сотрудники Всероссийского детского центра «Океан». По проекту это будет многоэтажный дом на 160 квартир.
Начали строительство современной многоэтажки с закладки капсулы времени. В послании указали дату и время торжественной церемонии, а также пожелали будущим жильцам новостройки плодотворной работы на благо всероссийского детского центра «Океан».
Андрей Базилевский, директор ВДЦ «Океан»: «Для того чтобы в «Океане» работали лучшие люди с лучшими детьми нашей страны, у них должны быть комфортные условия».
Восемь жилых этажей вместят 160 квартир, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Будет и детская площадка и место для парковки автомобилей. Новую высотку с нетерпением ждут молодые преподавательские семьи с детьми.
Екатерина Солоненко, менеджер отдела международного межрегионального сотрудничества ВДЦ «Океан»: «Очень много семей рассчитывают получить квартиру более одной комнаты - двухкомнатную, трёхкомнатную, те у кого не получилось заехать в тот дом, который построили первым»
Дарья Живоженко, преподаватель ВДЦ «Океан» «Хотелось бы, чтобы у каждого ребёнка была своя комната, потому что у нас дети разнополые, чтобы у каждого был свой уголок и у нас с папой соответственно тоже»
Строительство жилого дома ведётся в рамках реализации программы развития «Океан - 2020», сдать новострой обещают уже в сентябре следующего года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.01.2018 Анонс на 18 января
-
16.01.2018 "Океан историй": За три года ВДЦ "Океан" совершил большой прорыв в своем развитии
-
31.10.2017 ГТРК "Владивосток" представляет новый телепроект "Океан историй"
-
19.07.2017 "Россия 24. Приморье. Интервью". Андрей Базилевский о взрослых подходах к программам Всероссийского Детского Центра "Океан"
-
31.01.2017 Крупный научный центр для детей откроется в Приморье
-
27.12.2016 Сдан новый дом для сотрудников Всероссийского детского центра «Океан»
Добавить комментарий