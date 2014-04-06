Двое арсеньевцев попались на краже аккумулятора
В полицию Арсеньева обратился 29-летний местный житель. Он сообщил сообщил, что из его авто похищен аккумулятор. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ночью с автомобиля, припаркованного у дома на улице Ломоносова, был похищен аккумулятор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали двоих местных жителей. В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенный аккумулятор был найден в квартире одного из подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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