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Верховный суд отклонил жалобу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Верховный суд отклонил жалобу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Фото: http://primamedia.ru

Обвиняемый в коррупции  бывший мэр Владивостока требовал отменить решение о переносе судебных слушаний из Владивостока в Москву. Теперь оно вступило в силу. Процесс будет идти в Тверском суде города Москва, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на  ТАСС.

По версии следствия, Пушкарев, будучи мэром, выдавал госзаказы компаниям своих родственников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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