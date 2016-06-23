Верховный суд отклонил жалобу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Обвиняемый в коррупции бывший мэр Владивостока требовал отменить решение о переносе судебных слушаний из Владивостока в Москву. Теперь оно вступило в силу. Процесс будет идти в Тверском суде города Москва, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ТАСС. По версии следствия, Пушкарев, будучи мэром, выдавал госзаказы компаниям своих родственников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]