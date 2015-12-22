Свет в каждой картине. Во Владивостоке открылась выставка приморского журналиста и художника Василия Красюка. В экспозицию вошли более 50 живописных и графических произведений, созданных автором за последние пять лет. Увидеть «Немного света на холсте» до 2 февраля могут все желающие жители и гости Владивостока.

Возможно ли однажды проснуться художником? Заметить на море серебряный блеск лунной дорожки и передать это волшебство на холсте? Столь ярким и трепетным штрихом о своих впечатлениях может рассказывать лишь прирожденный мастер. Однако новую грань своей творческой натуры Василий Красюк открыл всего пять лет назад и сразу понял: живопись — его поэзия на всю жизнь!

- Поражает, каким многогранным художником открывается этот сравнительно молодой автор!

Вглядываясь в золото осенних листьев или всполохи грозового неба, те, кто пришел на выставку замечают даже в самом ее названии очарование и скромность. «Немного света на холсте»… А он здесь — повсюду! Играет, искрится и льется, то теплый из окон домов, то лучистый, наполненный свежестью зимнего утра.

Светлана Клименко, зритель выставки «Немного света на холсте»: «Василий Николаевич — это мое личное открытие в жизни. Самое ценное в нем — это искренность и радостное восприятие жизни. Если мы не будем замечать то, что вокруг нас, жизнь будет не такая яркая!»

Свои работы Василий считает отражением профессиональной работы журналиста с 20-летним стажем.

Василий Красюк, автор выставки «Немного света на холсте»: «Понятно, что репортажные работы это — одно, но все это копилось, и вот теперь выплеснулось! По сути дела, многие работы это — картинки тех мест, где я был. Полнолуние, например, я увидел, когда был в командировке с Сергеем Свистильниковым в Дальнегорске».

Здесь — колорит приморской природы, абстрактные композиции, жанровые сцены. Трогательные образы рождают теплые чувства ностальгии, раскрывают душевную глубину, которую не описать словами. Отдавать другим немного света и доброты так, как это умеет делать автор — особый дар, которого нам всем не хватает.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]