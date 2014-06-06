Житель Михайловского района чуть не задушил судебного пристава

В Приморье вступил в силу приговор в отношении жителя Михайловского района, напавшего на судебного пристава.

Как сообщает «Вести: Приморье», инцидент произошел еще в июле 2017 года в с. Степном. Судебный пристав приехал по адресу, где проживала неплательщица алиментов, для того, чтобы принудительно доставить ее в отдел судебных приставов. Помимо самой должницы, в доме находились еще несколько человек. Один из присутствующих мужчин начал проявлять агрессию в отношении представителя власти. Он схватил судебного пристава за шею и принялся душить, а после ударил стулом по ноге. Пристав получил телесные повреждения.

Правоохранительными органами в отношении жителя Михайловского района, применившего насилие к представителю власти, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Михайловский районный суд, рассмотрев дело, назначил гражданину И. наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]