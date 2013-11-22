На «Земле леопарда» ждут пополнения

Новая проверка фотоловушек принесла приятный сюрприз сотрудникам «Земли леопарда». Впервые отмечено сразу три встречи пятнистых кошек с одним самцом – знаменитым леопардом в «белых перчатках» по имени Лорд. Его любвеобильность дает надежду на очередное пополнение краснокнижного семейства.

Будучи прирожденными «интровертами», взрослые леопарды разных полов обычно встречаются между собой только с одной целью – произвести потомство. Поэтому, как правило, совместное появление хищников-одиночек перед камерами не вызывает у специалистов сомнений: редкие звери нашли друг друга для ухаживаний. В этот раз открытием стало множество свиданий, которыми может похвастать леопард-ловелас. Ранее ни один пятнистый самец не был замечен с таким количеством потенциальных партнерш.

Избранницами Лорда стали самки Leo 7F по имени Нерусса, безымянная Leo 113F и звездная Leo 38F Памела, имя которой дала американская актриса Памела Андерсон. В это время фотоловушки и зафиксировали совместные прогулки хищников, которые проходили след в след мимо камер с интервалами в несколько секунд.

«О социальной структуре популяции дальневосточного леопарда известно не так много. Благодаря новым данным мы получаем ценную информацию, которая позволит оценить успешность таких ухаживаний, их связь с возможным появлением у этих самок котят, – рассказала «Вестям: Приморье» Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – То, что один самец за небольшой промежуток времени может встречаться сразу с несколькими самками, вполне естественно. Эти животные полигамны. В рамках своего участка обитания леопард может гулять так далеко, как ему позволяют силы и амбиции, ведь его цель – захватить как можно больше самок и «освоить» как можно большую территорию».

Напомним, дальневосточный леопард под номером Leo 10M – настоящая звезда национального парка. Популярность пришла к нему в 2013 году, когда вся Россия выбирала этому хищнику имя в рамках конкурса «Придумай имя леопарду». Столь большое внимание он заслужил благодаря необычно широкому белому окаймлению передних лап в виде перчаток. Аристократический аксессуар сразу выделил Leo 10M среди сородичей и определил выбор имени – Лорд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]