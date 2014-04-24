Более 400 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморье в 2017 году

418 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморском крае за 2017 год. Лидером по строительству жилья стал Владивосток – здесь возведены дома общей площадью 111 244 квадратных метров.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте градостроительства края, 24 тысячи квадратных метров в прошлом году построены для участников госпрограммы «Жилье для российской семьи». Приморцы на льготных условиях приобрели квартиры в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске и в районе «Зеленого угла» во Владивостоке.

«В Уссурийске построено 12,5 тысяч квадратных метров жилья экономического класса, во Владивостоке – 11,5 тысяч», – отметили специалисты.

В прошлом году новые дома возводились и для участников программы переселения из аварийного жилья – в 2016-2017 годах завершено строительство 26 многоквартирных домов.

«Всего в рамках программы необходимо было расселить 7 780 человек из 3 401 жилого помещения в 556 аварийных домах на территории 30 муниципалитетов края. На сегодняшний день новые квартиры получили около 7 тысяч приморцев. Работа по переселению полностью завершена в 24 муниципальных образованиях края, в остальных шести – над четвертым, завершающим, этапом программы продолжают работать», – добавили в ведомстве.

Еще около 4 тысяч квадратных метров жилья готовы к заселению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В четырех трехэтажных домах в селе Покровка Октябрьского района смогут поселиться 144 выпускника детских домов края вместе со своими семьями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]